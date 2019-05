PJ prende suspeitos de corrupção nas licenças para motoristas da Uber 

SÁBADO apurou, algumas escolas saltariam a etapa obrigatória da formação (50 horas), conseguindo, através do pagamento de comissões, obter a respetiva licença.



A operação da Judiciária, além de buscas a empresas privadas e residência estará também a fazer buscas na sede do IMT, em



Em atualização Este diploma obriga ainda aos candidatos a motoristas a ter carta de condução há mais de 3 anos para a categoria B com averbamento no grupo 2 e Certificado de curso formação rodoviária. Ora, segundo aapurou, algumas escolas saltariam a etapa obrigatória da formação (50 horas), conseguindo, através do pagamento de comissões, obter a respetiva licença.A operação da Judiciária, além de buscas a empresas privadas e residência estará também a fazer buscas na sede do IMT, em Lisboa . Várias pessoas poderão ser detidas durante a operação.Em atualização

A Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária avançou, na manhã desta terça-feira, para uma operação de buscas e detenções relacionadas com um eventual esquema de corrupção na emissão de licenças para motoristas de carros TVDE ( transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica). De acordo com informações recolhidas pela, a investigação terá detetado um esquema de corrupção entre escolas de condução certificadas para ministrar formação a motoristas e quadros do Instituto de Mobilidade e Transportes, suspeitos de emitirem as respetivas licenças sem cuidar de verificar, por exemplo, a idoneidade dos candidatos.Ao que aapurou, o caso tem sido tratado com a máxima prioridade na recolha de prova, uma vez que pode estar em causa a segurança pública, já que algumas das licenças poderão ter sido emitidas a pessoas que, simplesmente, não reúnem os requisitos necessários, um dos quais prende-se com a apresentação do certificado do registo criminal, tal como prevê a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto e portaria n.º 293/2018 de 31 de outubro.