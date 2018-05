Não são apenas as Parcerias Público-Privadas Rodoviárias que estão na mira da Polícia Judiciária, e que envolve escutas a três ex-governantes socialistas, tal como a SÁBADO avançou. Este sábado, o jornal Expresso noticia que a PJ está a investigar um possível caso de corrupção nos contratos da Parque Escolar.Segundo o semanário, a PJ investiga 15 escolas remodeladas no âmbito destes contratos. Entre as escolas em causa está o Liceu Passos Manuel, em Lisboa, que já recebeu a visita dos inspectores da Judiciária para verificar se tudo o que estava no orçamento foi aplicado ou se houve dinheiro desviado.Recorde-se que as obras atribuídas ao Grupo Lena no âmbito da Parque Escolar fazem parte da acusação da "Operação Marquês". Não é o único caso a ser investigado pela PJ. Tal como a SÁBADO avançou, também a PJ, através da Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC), fez uma mega-operação do Ministério Público (MP) aos negócios milionários de 11 parcerias público-privadas, referentes à construção e concessão da exploração de auto-estradas de norte a sul de Portugal, é agora o caso que se segue da Justiça portuguesa.Foram sete anos de trabalho nem sempre contínuo, mas centrado num verdadeiro labirinto de denúncias e de milhares de documentos e comunicações electrónicas requisitados a organismos oficiais ou apreendidos em operações de busca efectuadas pela Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ). A investigação avançou também para a realização de dezenas de inquirições de testemunhas, pagou duas complexas peritagens independentes e analisou milhares de horas de escutas telefónicas e de movimentações financeiras/bancárias de ex-governantes, políticos e gestores.