A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira buscas no escritório de Natércia Pina, arguida num processo de burla ao Estado. As buscas foram realizadas no âmbito da Operação Lex e arrancaram logo pela manhã, avança o jornal Sol.O escritório que está a ser alvo de buscas será o local onde estarão guardados documentos bancários, e-mails e registos contabilísticos que poderão comprovar o esquema que o Ministério Público atribui a Rangel que terá tentado despistar pagamentos de despesas pessoais do juiz a troco de decisões judiciais favoráveis a certos arguidos.O juiz é suspeito dos crimes de "recebimento indevido de vantagem, corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e de fraude fiscal", revelou na altura a PGR.