PJ faz buscas na SAD do Sporting

Operação policial acontece depois da investigação sobre a alegada compra de árbitros no campeonato de andebol.

Estão a decorrer buscas na SAD do Sporting, esta quarta-feira, avança o Correio da Manhã.



As buscas estão a ser feitas pela Polícia Judiciária e deverá haver prisões ainda durante o decorrer do dia desta quarta-feira.

Trata-se de uma operação policial que está a ser executada no âmbito da investigação à corrupção desportiva no sporting, depois da investigação do Correio da Manhã sobre a alegada compra de árbitros no andebol.