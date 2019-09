A sede da ANPC, em Carnaxide, também está a ser objecto de buscas, assim como vários CDOS, Comandos Distritais de Operações de Socorro. "É uma operação que está a decorrer em todo o país e o Porto não é diferente. Estamos a colaborar", disse à Lusa o comandante de operações de socorro daquele distrito, Carlos Alves.Nas instalações do CDOS de Faro, em Loulé, estão três inspetores da Polícia Judiciária, que chegaram ao edifício logo ao início da manhã, confirmou o comandante operacional distrital, Vítor Vaz Pinto. "Estamos a disponibilizar tudo o que for necessário para facilitar o seu trabalho", referiu o responsável, sublinhando que estão "de portas abertas" e facilitarão o acesso das autoridades a toda a documentação que lhes for solicitada.Em Coimbra, fonte ligada ao processo confirmou buscas no âmbito do "Aldeia Segura", referindo que está a ser realizada uma verificação de documentos. Outras fontes da Proteção Civil indicaram também que há buscas no CDOS de Portalegre e de Beja.Em causa estão suspeitas de favorecimentos nas compras feitas pela ANPC, que tanto poderiam passar por ligações políticas ou familiares.Uma equipa da Polícia Judiciária está reunida com o comandante operacional distrital desde cerca das 09h30.Aliás, esta investigação iniciou-se, precisamente, depois de ter sido revelado pela SÁBADO a ligação partidária entre uma autarca do PS e a empresa que forneceu as polémicas "golas inflamáveis" para distribuição nas áreas onde ocorram incêndios.Depois de ater noticiado as buscas, o Ministério da Administração Interna confirmou "a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas instalações do MAI e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil". "Está a ser prestada toda a colaboração na realização das referidas diligências", refere o Governo em comunicado.Com Lusa