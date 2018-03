Primeiro-ministro foi escutado em conversas com Manuel Pizarro, antigo secretário de Estado da Saúde, investigado no processo da compra de sangue à Octapharma. Jornalista da TVI avisou um dos suspeitos sobre a investigação.

A informação confidencial do Ministério Público (MP) começou com a identificação do "suspeito Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro" e seguiu de imediato para a descrição dos números de código atribuídos aos dois telemóveis sob escuta há largos meses. Na realidade, a pequena introdução só tinha o intuito de justificar o que sucedera acidentalmente no processo dos negócios do plasma humano/Octapharma, um caso que ainda hoje se encontra em investigação e que visa fortes indícios da prática de crimes de corrupção, participação económica em negócio e branqueamento de capitais: "Na intercepção a estes alvos foi interceptada acidentalmente uma comunicação do suspeito com Sua Exª. o Sr. primeiro-ministro, António Costa..."



Com data de 27 de Setembro de 2016, o despacho da procuradora Ana Paula Vitorino – a magistrada do MP cujas palavras-passe foram usadas por piratas informáticos para acederem a documentos confidenciais de investigações como o caso dos emails do Benfica – não adiantou muito mais, limitando-se a garantir que o conteúdo das "sete sessões" gravadas por acaso não tinha qualquer relevância para a investigação.



As escutas da PJ revelam ainda que uma jornalista da TVI avisou o médico Cunha Ribeiro, um dos arguidos do processo, de que estava sob investigação.



