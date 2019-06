PJ faz buscas em autarquias do Norte e Centro do País

A Polícia Judiciária do Porto realizou esta quarta-feira buscas em 18 Câmaras Municipais no Norte e Centro do País. Estão também a ser alvo de buscas entidades públicas e empresas.





Os inspetores investigam "a suspeita de práticas de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder", segundo um comunicado da PJ. As buscas estão relacionadas "com a existência de um esquema fraudulento da viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas."