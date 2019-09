A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem de 24 anos por suspeitas da morte de um empresário em agosto no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.Em comunicado, a PJ anunciou a detenção do suspeito pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada.A PJ adiantou que a vítima é um homem, de 54 anos, cujo corpo foi encontrado no passado dia 13 de agosto, no concelho de Sintra, no interior da sua habitação, local onde, na noite anterior, o crime foi cometido.De acordo com vários órgãos de comunicação social, a vítima é José Manuel Costa, chairman da Sustainable Society Initiative, a agência de comunicação do Continente, e fundador da GCI."A Polícia Judiciária realizou múltiplas diligências de investigação, incluindo buscas domiciliárias, as quais permitiram a recolha de elementos probatórios seguros que apontam para a autoria do crime pelo detido", é referido.De acordo com a investigação da PJ, o "detido era conhecido da vítima e, após uma altercação entre ambos, desferiu-lhe vários golpes de arma branca em zonas corporais vitais, as quais lhe vieram a provocar a morte".O suspeito esteve ausente do país, tendo regressado a Portugal nos últimos dias.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação.