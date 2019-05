A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária desencadeou, esta terça-feira, uma megaoperação em vários pontos do país para deter 17 elementos do grupo Hells Angels, indicou fonte policial à Agência Lusa. Em causa está a "criminalidade especialmente violenta e altamente organizada" e as suspeitas de crimes como a tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física, danos e associação criminosa.

Em comunicado, a PJ adianta que os 17 detidos são homens com idades entre os 29 e os 52 anos e que a operação hoje realizada se insere no mesmo inquérito à ordem do qual se encontram, em prisão preventiva, 41 arguidos, desde julho de 2018. Foram executadas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias e cumpridos mandados de detenção envolvendo a participação de 150 operacionais de várias Unidades da PJ.



Em março do ano passado, duas dezenas de elementos do grupo invadiram um restaurante no Prior Velho, concelho de Loures, distrito de Lisboa, para atacar o grupo 'Red&Gold', criado por Mário Machado. Os dois grupos rivais entraram em confrontos dentro do estabelecimento comercial, com facas, paus, barras de ferro e outros objetos.