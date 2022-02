EXCLUSIVO SÁBADO. PJ apreendeu agendas do gestor das empresas ligadas ao “saco azul” do Benfica

No dia 21 de dezembro de 2015, José Bernardes, em nome da empresa "Dynethic" fez saber a Miguel Moreira, diretor financeiro do Benfica, que existiam três faturas por pagar: duas do mês de novembro, uma já de dezembro daquele ano. Valor: 36 mil euros. A 5 de janeiro de 2016, Miguel Moreira informou os serviços sobre já ter aprovado o pagamento, pedindo que os mesmos dessem andamento ao processo "ASAP", o acrónimo para "As Soon As Possible", frequentemente utilizado no mundo dos negócios.

Um ano depois daquele email, o mesmo José Bernardes enviou uma nova comunicação a Miguel Moreira, mas desta vez solicitando o pagamento de 126.500 euros para a empresa "Questão Flexível". A fatura em causa refere genericamente "serviços de consultoria".

Estas são duas das empresas que estão no centro da investigação ao chamado processo do "saco azul" do Benfica. Há ainda uma terceira, a "Best for Business", da qual José Bernardes chegou a ter uma quota, e que também manteve uma relação comercial com o universo empresarial do Benfica.