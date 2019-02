O Pingo Doce anunciou esta terça-feira que vai poupar 25 mil quilogramas de plástico, por ano, com o lançamento de cotonetes com bastão em papel, deixando de comercializar cotonetes com bastão em plástico.O novo produto, que já se encontra a ser comercializado nas lojas, pretende contribuir para a redução da poluição marítima, refere o grupo empresarial em comunicado, lembrando que o seu lançamento se insere na estratégia de responsabilidade social do Pingo Doce, nomeadamente no projeto "Amar o Mar", um programa que agrega todas as iniciativas em prol da preservação dos oceanos que a insígnia leva a cabo.Atacar o problema da poluição por plástico implica reduzir a quantidade de plástico de utilização única, estimando-se que este tipo de plástico represente 50% do lixo marinho, referem.