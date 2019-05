Manuel Morais pretende "colocar o lugar à disposição" da direção e, de acordo com o Diário de Notícias, a ASPP irá aceitar a demissão do dirigente que está naquele sindicato há mais de 30 anos. Paulo Rodrigues, presidente desta estrutura sindical, não concorda com Morais e, em declarações ao DN, afirma que "neste momento está muito difícil não ceder" aos pedidos de demissão do vice-presidente.O dirigente sindical assinala ainda o "momento inoportuno" desta intervenção, depois de, esta semana, oito polícias da esquadra de Alfragide terem sido considerados culpados de agressões, injúrias, sequestros, denúncia caluniosa e falsificação de documentos contra jovens negros residentes na Cova da Moura , em 2015. Os polícias tinham inclusivamente sido acusados de tortura, mas a acusação caiu."O que nos preocupa é que as declarações do Manuel Morais, apesar de terem sido a título pessoal, geraram uma enorme onda de contestação de muitos sócios que entendem que a opinião dele não representa os polícias", garante ainda Paulo Rodrigues que diz que o futuro do vice-presidente pode vir a ficar já definido esta segunda-feira durante a reunião de dirigentes nacionais da ASPP."É preciso que as organizações assumam as suas responsabilidades sociais, incluindo os sindicatos. Assumi um risco e vou pagar por isso, mas vou continuar a ter a minha opinião e a defender uma sociedade melhor. Não abdico um milímetro do que disse na reportagem: há um preconceito, não nos polícias, mas na sociedade, a desconstruir. O difícil é as pessoas terem consciência desse preconceito", disse o dirigente ao jornal.