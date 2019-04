Uma petição online que pede o fecho dos centros comerciais e dos supermercados aos domingos já reuniu mais de 50 mil assinaturas. O tema voltou a ser discutido depois de o bispo do Porto, D. Manuel Linda, ter dito na missa de Páscoa que o trabalho ao domingo e o sistema de turnos é o "novo esclavagismo laboral’’ e que acaba com "a herança cristã’’.

A petição é dirigida ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e afirma que "o tempo em família é cada vez mais escasso e o único dia que está destinado para ela, acaba por ser passado de forma pouco saudável, de forma fechada", em centros comerciais.

"São milhares de pessoas que ao domingo acabam dentro de grandes superfícies comerciais para "passear". Tornou-se já uma questão cultural. É um hábito fácil e prático, mas será saudável para nós enquanto pessoas e sociedade?", questiona o autor da petição online, afirmando que viveu em Lyon, França, e que se apercebeu que apesar da grande diferença de salários e o maior poder de compra, "as grandes superfícies comerciais estão encerradas ao domingo".

"Porquê?!", questiona-se o autor da petição, respondendo abaixo: "Porque eles dão mais importância à tal tão desejada "qualidade de vida"", explica.

"Pensemos no novo esclavagismo da laboração contínua, legalmente imposta pelos novos senhores do mundo que dominam a economia e, por esta, os governos. Pensemos como os critérios dos turnos, em setores onde, para além da ganância, nada os justifica", referiu D. Manuel Linda, citado pelo Jornal de Notícias, na homilia da Páscoa.

A APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais manifestou o seu "total desacordo" com o Bispo do Porto, lembrando que a medida foi uma "decisão incontestada" e que, no seu entender, não faz sentido "o país voltar a um debate que a sociedade já ultrapassou". A APCC afirma ainda que "a flexibilidade dos horários adaptou-se na perfeição à vida dos portugueses".

"A liberalização dos horários do comércio foi uma conquista do Portugal democrático, que consideramos da maior importância para que as populações tenham livre acesso a todas as ofertas de retalho, lazer e serviços, sempre e quando entenderem, não estando condicionadas por horários semanais ou diários", afirma ainda o comunicado da APCC, salientando também "o contributo para o crescimento da empregabilidade direta e indireta" proporcionado pela "maior amplitude dos horários de abertura ao público".

Há 12 anos, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) entregou uma petição com 250 mil assinaturas para a abertura das grandes superfícies nas tardes de domingo e feriados (depois de estas terem sido encerradas) e assim têm estado a funcionar desde 2010.

Esta terça-feira, a APED veio dizer que "a liberalização dos horários importa a todos os setores’’ e que "têm como base a proximidade, a conveniência e a diversidade da oferta, indo ao encontro das expectativas dos consumidores’’.