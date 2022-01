Pessoas envolvidas no ato eleitoral vão ser vacinadas a 15 de janeiro 

O Ministério da Administração Interna confirmou, em comunicado enviado às redações, que os membros das mesas de voto e funcionários das Juntas de Freguesia vão ser vacinados a 15 de janeiro com uma dose de reforço da vacina contra a covid-19.







"Nesse dia, a vacinação será dedicada a este universo, que será convocado por SMS, através de agendamento Central. Haverá ainda senhas digitais para as pessoas elegíveis que não recebam a mensagem, mediante a apresentação de um documento comprovativo das funções em causa", lê-se no comunicado.Os procedimentos estão a ser operacionalizados pelo Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde, com o apoio da Administração Eleitoral. De momento, a Administração Eleitoral está a recolher informações acerca das pessoas envolvidas junto das autarquias e juntas de freguesia."Está previsto um total de 16.427 mesas de voto para estas eleições legislativas, das quais 2.606 no dia do voto antecipado em mobilidade, a 23 de janeiro de 2022", termina a nota.