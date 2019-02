O pergaminho do século XIV que regista o mandado de doação do Castelo de Lisboa ao conde de Barcelos vai ser esta quinta-feira entregue ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Em comunicado, a Polícia Judiciária anuncia que a cerimónia irá decorrer por volta das 10h00 nas instalações da Diretoria do Norte.

O documento histórico, datado de 1383, havia sido apreendido no Porto pelas autoridades, depois de ter sido colocado à venda na plataforma online OLX pelo preço de 750 euros. O pergaminho foi "objeto de análise no laboratório da PJ" após a sua apreensão em novembro do ano passado e será agora finalmente adicionado ao Arquivo Nacional.

No anúncio original da plataforma, o vendedor descreveu o pergaminho como "escritura de entrega do Castelo de Lisboa que fez o Alcaide do mesmo, Martim Afonso Valente, ao Conde de Barcelos, Dom João Afonso Telo, o qual prestou ‘preito e menagem’ ao primeiro, de acordo com o determinado pelo rei Dom Fernando, pela carta de 16 de janeiro de 1383, trasladada nesta escritura. Entre as testemunhas do ato esteve presente o Alcaide do Castelo de Faria, Diogo Gonçalves. Tabelião: Peres Esteves. 1383, janeiro 26, Castelo de Lisboa".

O anúncio chamou a atenção do autor do blogue Repensando a Idade Média que avisou a Câmara Municipal de Lisboa da existência deste documento revelou, na altura, o jornal Público. Mas outra instituição esteve atenta à venda: o Arquivo Nacional Torre do Tombo, que exerceu o direito de opção na aquisição do pergaminho, pagando o valor pelo qual estava à venda.