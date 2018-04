Um condutor britânico foi condenado pelo tribunal de St. Albans a ficar sem carta de condução durante 18 meses, depois de ter sido apanhado sentado no lugar do passageiro, enquanto o seu Tesla circulava em piloto automático.





Bhavesh Patel, um condutor de Nottingham com 39 anos, foi filmado pelo ocupante de outro carro a circular na auto-estrada M1 a cerca de 65 km/h, quando estava sentado no lugar do pendura. As imagens chegaram à polícia de de Hertfordshire, que as divulgou nas redes sociais. O homem deu-se como culpado do crime de condução perigosa, mas não evitou a suspensão da sua licença de condução.Em tribunal, o infrator defendeu que a prática é comum entre os donos de Teslas (carros elétricos que trazem de fábrica a função de condução automática), mas viu um engenheiro da marca americana esclarecer em tribunal que o sisteme "exige um condutor com a sua atenção totalmente focada na estrada".

As imagens divulgadas pela polícia mostram o condutor fantasma (o volante é no lado direito do carro, como é norma no Reino Unido).





O caso sure numa altura em que vários programa de condução automática foram suspensos, depois de um acidente mortal com um carro equipado com estes sistema, nos EUA.