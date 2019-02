Fonte do CDOS de Portalegre disse que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 156 da A6 no sentido Caia-Marateca, foi dado às 07:54.

Pelo menos 13 pessoas ficaram esta quinta-feira feridas num acidente que envolveu três camiões e vários veículos ligeiros na A6, perto de Elvas, distrito de Portalegre, encontrando-se cerca das 09:00 o sentido Caia-Marateca cortado ao trânsito, segundo a Proteção Civil. De acordo com o INEM, um dos feridos é português e recusou transportes. Os restantes são espanhóis.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 156 da A6 no sentido Caia-Marateca, foi dado às 07:54.



"Há, pelo menos, três camiões envolvidos e vários veículos ligeiros. Cerca das 08:50 havia 13 feridos, mas ainda não sabemos qual a gravidade", disse a fonte.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Total de 16 feridos ligeiros<br>Idades entre os 24 e 56 anos<br>15 feridos nacionalidade espanhola todos a serem transportados para H. Badojoz<br>1 ferido nacionalidade portuguesa (o único) recusa transporte.</p>— INEM (@INEMtwitting) <a href="https://twitter.com/INEMtwitting/status/1101052330546479104?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de fevereiro de 2019</a></blockquote>

Cerca das 09:00 estavam no local 42 operacionais, com o apoio de 19 veículos e um meio aéreo.



Devido ao acidente, a A6 está cortada no sentido Badajoz-Elvas.