Portugal não registou qualquer morte por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal não registou qualquer óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas - a primeira vez que tal acontece desde que o primeiro morto pelo novo coronavírus foi registado, a 16 de março. O número total de mortes é agora de 1.738, enquanto os casos subiram para os 51.569.Nas últimas 24 horas, Portugal registou 106 novos casos - o menor número de casos dos últimos 3 meses. A última vez em que Portugal registou menos de 100 infetados num dia foi a 11 de maio: na altura, foram confirmados 98 novos casos.Dos 106 infetados confirmados esta segunda-feira, 66 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo - cerca de 60% dos infetados de todo o país.Nas últimas 24 horas foram registados 127 novos recuperados da Covid-19, subindo o total para 37.111 doentes que já não testam positivo ao novo coronavírus.Em relação a este domingo, foram registados mais 12 doentes hospitalizados com Covid-19 e mais um em unidades de cuidados intensivos. São agora 390 e 42, respetivamente.O número de casos ativos do novo coronavírus em Portugal é agora de 12.720, menos 21 infetados nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infetou mais de 18 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.