As autoridades começaram a retirar, na noite deste sábado, o corpo da segunda vítima mortal do acidente em Borba. A operação, anunciada pela CMTV, aconteceu pouco depois do comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora ter anunciado que a pedreira onde se suspeitava estar o corpo estava quase "sem água", o que iria facilitar as buscas.

"Temos quatro bombas em funcionamento, com resultados muito visíveis na pedreira mais pequena", estando "praticamente sem água", apenas com "um metro" de profundidade, precisou José Ribeiro, em declarações aos jornalistas este sábado.

Sobre os trabalhos na pedreira com "maior plano de água", José Ribeiro indicou que a Marinha colocou "um equipamento que é operado remotamente e o trabalho feito não permitiu ainda qualquer sinal relevante". Ainda nesta pedreira, segundo o comandante operacional, os mergulhadores realizaram buscas "na zona mais afastada da vertente e também não detectaram qualquer veículo", conseguindo apenas "detectar a grua e alguns dos objectos que foram arrastados".

"Amanhã [domingo] prosseguem os trabalhos de mergulho e estimamos fechar aquela que é a área mais segura, ficando por avaliar a zona mais próxima da vertente, que é a que oferece maiores riscos e aí teremos de fazer uma análise mais ponderada de qualquer intervenção", realçou.

O responsável da Protecção Civil considerou que os trabalhos estão "a decorrer conforme o planeado, fase a fase, com muita ponderação, sempre com muita atenção à segurança".

O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, para o interior de poços de pedreira ocorreu na segunda-feira às 15h45.

Segundo as autoridades, o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retro-escavadora e duas viaturas civis, um automóvel e uma carrinha de caixa aberta.

Na terça-feira à tarde, foi retirado o corpo de um dos dois mortos confirmados, havendo ainda três pessoas dadas como desaparecidas.



(notícia actualizada às 22h05 com o resgate do segundo corpo)