Opinião:  Pé de Salsa

Há horas que não podem esperar. Uma mulher com cinco dedos de dilatação tem que dar à luz. A espera, a angústia, que chegue quarta-feira é reprovável. Já nos basta o pavor desta morte que não vem com anjos. Qualquer detalhe microscópico que nos proteja do lobisomem infecioso é ouro. Provavelmente, após a reunião do Conselho do Estado, nascerá a possibilidade de ser declarado em Portugal Estado de Sítio ou Estado de Emergência, aplicando-se a Lei de Segurança Interna. Se assim for, a traqueia, a nossa, dará mais um nó pela sensação perigosa do devia ter sido antes. Adiar e atrasar, diante de calamidades, traduz-se em cemitérios.



A voluntária quarentena de Marcelo Rebelo de Sousa, feitas contas, termina exactamente no dia 18. É isso. É por causa dele que o país aguentará esta dor, a maior dos nossos Séculos.



Deste seu egoísmo não nos salva o gel e o álcool e as luvas e as máscaras. Quando tudo apontava para que tivéssemos cautela, os braços e a boca do Presidente andavam, como de costume, activos e em prática. Mesmo não estando - e ainda bem mil vezes - infectado com a peste, mantém-se trancado em casa. Diz-nos que lava a louça e põe a roupa na máquina. A liderança da República afogada na água e sabão do umbigo da primeiríssima figura do Estado. Escondido no alto da vivenda, em Cascais, a protelar resoluções cruciais, ainda envia um vídeo coitado de novela mexicana a informar que vamos vencer.



Venceremos. Sim. Venceremos. "Bella Ciao" também aqui contra um vírus mortal. O Presidente da República Portuguesa é que perdeu. Não é nos momentos de festa eleitoral que se revelam os vegetais nos políticos.



Homens como Graça de Freitas, estão nas crises, nas batalhas, e esta guerra, onde todos somos soldados de um só lado, mata-nos a liberdade e o corpo sem piedade. Não há tempo do relógio.



António Costa, que não aparece no telhado comas mãos nos bolsos e com ar aliviado de quem se sente safo por ter tido um teste negativo, está tal como nós: a aguardar que um hipocondríaco simpático se prepare para ir à vida verdadeira para que foi eleito.