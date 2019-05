O Partido Comunista anunciou a sua decisão esta noite e a crise política que se avizinhava com a ameaça de demissão de António Costa parece ser assim esvaziada.

O PCP anunciou esta segunda-feira à noite que irá manter a sua "coerência" e que votará contra as propostas do PS e CDS que ligam o pagamento do tempo de carreira congelado dos professores (nove anos, quatro meses e dois dias) a princípios de sustentabilidade orçamental, avança o Diário de Notícias. Ou seja, o partido comunista junta-se ao PS e BE, que já tinham votado contra as propostas das forças políticas na especialidade e o decreto será chumbado, o que evitará a ameaça de demissão do primeiro-ministro António Costa e uma crise política.



Desta forma, o PSD e o CDS vão votar contra o decreto na votação final, juntando-se ao voto igual do PS. Resultado: nem os professores vão ver o tempo de serviço contado na íntegra nem o Governo de Costa irá cair.



A comissão política do PCP esteve reunida na tarde desta segunda-feira a debater as avocações e anunciaram que vão manter a posição assumida na Comissão de Educação.



Assim, Costa deixa de ter pretexto para cumprir a ameaça de demissão que fez na sexta-feira e que reafirmou em entrevista à TVI esta segunda à noite.



No comunicado emitido pelos comunistas lê-se que "as propostas apresentadas por PSD e CDS significariam fixar um prazo de, no mínimo, 50 anos para a concretização da contagem integral do tempo de serviço, fazendo-a ainda depender das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento - que a impediriam - e, mais grave que isso, abririam a porta à destruição da carreira estabelecendo na lei a revisão do Estatuto da Carreira Docente, objectivo há muito prosseguido por anteriores Governos, nomeadamente pelo Governo de maioria absoluta do PS com os resultados que são conhecidos". Por estes motivos, o partido alega que vai manter "sua coerência e prosseguirá a luta para que sejam adoptadas soluções que correspondam à plena concretização dos direitos de todos os trabalhadores, não apenas em matéria de direito à progressão na carreira mas também de aumento geral dos salários, de combate à precariedade e à desregulação dos horários de trabalho, entre outros".



No texto enviado à comunicação social, o partido critica ainda tanto os sociais-democratas como os centristas: "[Nas propostas do PSD e do CDS] a contagem do tempo de serviço vai depender das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento – que a impediriam – e, mais grave que isso, abririam a porta à destruição da carreira estabelecendo na lei a revisão do Estatuto da Carreira Docente".



Antes da revelação da posição do PCP, o puzzle político estava dependente deste partido, do PEV e do PAN, numa situação de confusão exacerbada pelo apelo de Mário Nogueira, líder da Fenprof, ao PCP e ao BE para se absterem na votação final (que será dia 10 de maio). Isto permitiria a aprovação das normas de sustentabilidade orçamental subordinada à UE da contagem integral do tempo congelado aos professores, com votações a favor do PSD e CDS.



As ditas normas já tinham sido chumbadas pelo PS, PCP e BE na reunião de quinta-feira passada da Comissão de Educação. Face ao apelo de Nogueira, o BE foi rápido a dizer que manteria o sentido de voto (contra).