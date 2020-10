Orçamento: PCP abstém-se com um aviso

O PCP anunciou esta sexta-feira que se vai abster na primeira votação do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na Assembleia da República. João Oliveira veio anunciar o sentido de voto do partido quase uma semana antes da votação marcada para dia 28. A decisão foi anunciada antes da do BE, que só se pronuncia no domingo, mas os comunistas querem que fique claro que ainda há muita negociação para fazer antes de dar por certo o voto na votação final global do Orçamento."A decisão do PCP se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado é assumida com a perspectiva de que esse debate mais amplo ainda possa ocorrer e do PS avançar nesse sentido", anunciou João Oliveira numa conferência de imprensa, pondo "do lado do Governo e do PS" o ónus de conseguir alterações que possam fazer o PCP ajudar a viabilizar o Orçamento.O líder parlamentar comunista avisa, porém, que "não são duas ou três medidas" que vão garantir o sentido de voto do partido."O que é determinante é a verificação de haver ou não uma resposta global aos problemas que temos pela frente", afirmou, recusando ceder a "chantagens" sobre uma possível crise política em caso de chumbo.Para já, a abstenção não se traduz numa avaliação positiva do Orçamento. Pelo contrário, o PCP faz uma dura crítica ao documento desenhado por João Leão.Para o partido, o Orçamento "não dá resposta aos problemas do país e às necessidades do país nem às novas situações decorrentes dos impactos económicos e sociais da epidemia".Um dos problemas é a opção pela "redução acelerada do défice"."Não é o défice o problema prioritário a que se tem de dar resposta", insiste o PCP, frisando que esta é "uma opção que nega ao país cerca de 6 mil milhões de euros que podiam e deviam servir para responder ao que o país precisa".De resto, as negociações que decorreram parecem não ter dado garantias suficientes aos comunistas. "Os compromissos assumidos estão muito longe de dar garantias de o Orçamento poder ir mais longe no conjunto de medidas a considerar", sinalizou o deputado.Para os comunistas, "no Orçamento do Estado para 2021, é preciso avançar com o reforço do investimento público e com garantias da sua execução", mas também uma longa lista de reivindicações que vai da recuperação do controlo público dos CTT a alterações nos escalões do IRS, passando por alterações ao Código Laboral para inverter as normas inscritas no tempo da troika.Ao contrário do BE, o PCP não sinaliza linhas vermelhas nem medidas prioritárias, preferindo sempre insistir numa avaliação na perspectiva de uma "resposta global".