PCP realiza comício a 7 de junho em Lisboa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa , anunciou, este domingo, que os comunistas vão realizar um comício no próximo dia 7 de junho. A informação foi revelada durante uma declaração sobre a reunião do comité central do partido no sábado.Este comício, segundo Jerónimo de Sousa, faz parte de um conjunto de iniciativas que o PCP vai colocar no terreno já a partir de 21 de maio. "O PCP pela sua história, ação, ideal e projeto, comprova-se como partido necessário, indispensável e insubstituível para servir os trabalhadores, o povo e a pátria portuguesa para o desenvolvimento da paz, cooperação, causa internacional de emancipação dos trabalhadores e dos povos pelo socialismo", rematou.