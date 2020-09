Faltam três dias para o começo do festaval Avante! e o PCP continua a vender bilhetes para o festival, embora não esclareça quantas entradas já foram vendidas ou se já foi ultrapassado o limite de 16.563 pessoas no recinto da Quinta da Atalaia, no Seixal, imposto pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Ao Público , o partido aponta que o número de vendas seja maior ao número de visitantes, com parte das entradas permanentes (EP) vendidas no último ano a representarem "gestos de apoio" - formas de apoio financeiro para a realização do Avante! que não se traduzem em entradas para o festival.