PCP esconde número de entradas que vendeu para o Avante!

O PCP rejeitou divulgar os números do público que estará no festival do Avante!, realizado entre esta sexta-feira e domingo, mas o número deverá ser muito menor que a lotação máxima de 16.563 pessoas impostas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) como parte das medidas sanitárias para o controlo da propagação da Covid-19.

De acordo com o Expresso, todos os anos o partido recusa divulgar à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) quantos bilhetes vendeu, e todos os anos esta entidade encontra insuficiências e irregularidades nas contas da festa realizada na Quinta da Atalaia, no Seixal.

Os comunistas tentaram chegar a acordo com a DGS, dando uma ideia de que faria uma redução do público considerável, de 100 mil para 33 mil pessoas. No entanto, segundo contas do semanário com base nos dados entregues pelo PCP à ECFP, o número de pessoas no Avante! seria sempre à volta das 33 mil.