Parecer da DGS é mais exigente com Festa do Avante! do que com outras iniciativas, diz PCP

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no domingo que as orientações para a realização da Festa do Avante! tinham sido enviadas à organização do evento mas que não iria divulgar o conteúdo da versão final do parecer técnico para a realização do mesmo, cabendo ao PCP fazê-lo se assim entender. Esta segunda-feira, o partido garante que o plano de contingência será divulgado "ainda hoje".

Reagindo às críticas à realização da Festa do Avante!, n

tem sido pretexto para uma gigantesca operação reaccionária" que "visa atacar o PCP" e "abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo", os comunistas sublinham: "Sem prejuízo do registo de recomendações que se acolherão, em função da avaliação concreta do Plano de Contingência apresentado pelo PCP (que ainda hoje será divulgado), este preenche e respeita o conjunto de normas em vigor", lê-se na nota.



O partido fala numa "

arecer da DGS "contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas", em particular no que diz respeito à capacidade e lotação de recintos e espaços fixados. O partido garante que estes "contrastam seja com os espetáculos que se estão a realizar no País, seja com as feiras do livro atualmente a decorrer em Lisboa e no Porto, seja com outras iniciativas".



Considerando que "a

um comunicado onde começa por afirmar que a realização da festa "pulsão antidemocrática mal disfarçada", criticando a "ideia" de que os festivais estão proibidos: "dezenas de festivais e espetáculos que se estão a realizar, ao ar livre ou em espaços fechados como o Campo Pequeno; praias cheias, incluindo com turistas estrangeiros; centros comerciais a funcionar; as atividades religiosas retomadas, nomeadamente a peregrinação de Agosto em Fátima com muitos milhares de participantes".O PCP salienta ainda que o pdimensão da ofensiva contra o PCP exige resposta", o partido liderado por Jerónimo de Sousa apela aos comunistas e a "todos aqueles que prezam os valores democráticos" que marquem presença na Festa do Avante! e no Comício de Domingo", "fazendo dessa presença uma afirmação de liberdade e um ato de resistência e luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo".