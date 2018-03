Recorde-se que o assessor jurídico foi detido a 6 de Março, por suspeitas de corrupção activa. O director jurídico acompanhou buscas no Estádio da Luz e passou uma noite na prisão, tendo sido libertado na manhã seguinte.



credenciais alheias aos intervenientes. Esta quarta-feira, o jornal i avança que os magistrados do Ministério Público acreditam que não será apenas o Benfica a ter "toupeiras" no sistema judicial, suspeitando que Sporting e FC Porto também preocupam as altas instâncias.

"Aquilo que nós estamos a fazer aqui é a proteger o património do Benfica e a proteger os seus interesses e assegurar que o futuro do clube é auspicioso. É para isso que estamos aqui a trabalhar de forma apaixonada e desinteressada", acrescentou ainda o responsável do clube.O Benfica já tinha garantido através de um comunicado que tinha "integral confiança" em Paulo Gonçalves, membro dos "encarnados" acusado de corrupção por ter, alegadamente, distribuído ofertas a funcionários judiciais para obter informações relativas a processos."Depois de analisada toda a informação disponível" relativamente ao caso E-toupeira, a direcção do clube deliberou que iria manter "a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais", pode ler-se no comunicado do clube.O caso E-Toupeira está relacionado, alegadamento, com o acesso a processos judiciais por parte do Benfica, através do portal Citius, utilizando