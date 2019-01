No recurso contra o arquivamento dos crimes imputados à Benfica SAD, o procurador do Ministério Público critica duramente decisão da juíza Ana Peres.

O Ministério Público (MP) reitera que a Benfica SAD deve ser julgada por 28 crimes de falsidade informática, um crime de corrupção ativa e outro de oferta indevida de vantagem no chamado processo "E-Toupeira". Num extenso recurso já entregue no Tribunal Central de Instrução Criminal, e que seguirá para a Relação de Lisboa, o procurador Valter Alves diz mesmo que algumas das entregas de prendas de Paulo Gonçalves aos funcionários judiciais José Silva e Júlio Loureiro "foram feitas com conhecimento do presidente e sempre com o beneplácito da oportuna ausência de regras efetivas e de vigilância da arguida SAD".



No final da fase de instrução, a juíza Ana Peres decidiu pronunciar (levar a julgamento) Paulo Gonçalves, ex-assessor da administração, por crimes de corrupção ativa, mas deixou de fora a Benfica SAD, considerando não existirem nos autos do processo elementos suficientes para submeter a sociedade anónima desportiva a julgamento. Porém, no recurso, o procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa manifestou outro entendimento: "Sem as autorizações e consentimentos do presidente da arguida, sem a ausência de regras, não teria sido possível ao seu subordinado praticar os factos da forma como fez".



E sublinhou Valter Alves: "As contrapartidas foram efetuadas a expensas da Benfica SAD, utilizando os trabalhadores (em especial Ana Zagalo) e toda a demais estrutura da Benfica SAD e entregues, direta ou indirectamente, por Paulo Gonçalves, como demonstram as mensagens, escutas, correio eletrónico e vigilância indicadas na acusação".



O procurador do MP referiu não compreender "a insuficiente fundamentação da decisão instrutória, limitando-se a extensas descrições doutrinárias e a fundamentação de facto conclusiva, tornando de difícil perceção o motivo para a não pronúncia". "Pelo que as conclusões da decisão instrutória mostram um desvio irregular à realidade dos factos que tem de ser corrigido", concluiu.



Dos 261 crimes imputados pelo Ministério Público na acusação do processo E-toupeira ficaram 46 e passaram de quatro para dois arguidos, Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, e José Augusto Silva, funcionário judicial. Júlio Loureiro, também funcionário judicial, e a SAD encarnada ficaram de fora do processo, porque a juíza de instrução, Ana Peres, considerou que a acusação do MP apenas lhes imputou factos "genéricos e imprecisos" e conclusões.



A magistrada judicial deitou por terra o crime de falsidade informática, imputado pelo MP aos arguidos. Considerou Ana Peres que, tal como resulta da lei, "o preceito exige que os dados informáticos sejam alterados com o propósito de desvirtuar a demonstração dos factos que com aqueles dados podem ser comprovados". Ora, continuou a juíza, de acordo com os elementos do processo, o acesso ao sistema informático da justiça "nãos e concretizou, nem traduziu, na produção de dados ou documentos não genuínos". Isto é, quando terá acedido ao sistema, José Silva não o terá feito através de, por exemplo, da criação de um utilizador novo no sistema, mas sim através das credenciais da procuradora Ana Paula Vitorino.



"Assim e considerando os factos descritos ou a narração da acusação, os mesmos (...) são insuficientes para integrar is elementos constitutivos" do crime de falsidade informárica, escreveu a juíza, "tendo carácter genérico e, em algumas situações, conclusivo". Ana Peres concordou com os advogados da Benfica SAD, considerando não ter "existido manipulação de dados informáticos e a intenção de utilizar o produto dessa manipulação perante terceiros com intuito defraudatório, pois os factos existentes da acusação reconduzem-se à inserção de credenciais de acesso ao sistema".



Quanto ao crime de corrupção ativa imputado à SAD, a juíza não aceitou que o Ministério Público o apresentasse quase como uma dedução lógica da atuação de Paulo Gonçalves. Para Ana Peres, a investigação, uma vez que Paulo Gonçalves não era administrador da SAD , estando na dependência do conselho de administração, teria que identificar alguém na gestão da SAD que tivesse conhecimento da recolha de informação atribuída ao antigo assessor jurídico. "Para a imputação de ra responsabilidade ao ente colectivo, processualmente há sempre que identificar um núcleo mínimo de atuação humana". Isto é, alguém hierarquicamente numa posição superior a Paulo Gonçalves, com poderes de representação legal da SAD.



"Exige-se que ocorra a identificação funcional", segundo a juíza, de quem teria o poder/dever de controlo e vigilância sobre Paulo Gonçalves, demonstrando que, pelo menos, houve negligência nesse controlo, para imputar à SAD o crime de corrupção. O que, de acordo com Ana Peres, não sucedeu.