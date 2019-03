Foi em junho de 2013 que João Magalhães embarcou no voo da TAP a caminho do Funchal, sem imaginar que sairia do voo com uma multa no valor de dois mil euros. Durante o voo, o português de 55 anos que trabalhava nos altos quadros da farmacêutica internacional Roche, aproveitou para se distrair a ouvir música no seu iPhone 5, colocado em modo de voo. Só quando iam aterrar é que a chefe de cabine o abordou para desligar o aparelho. O homem retorquiu-lhe que o aparelho estava na função de voo, pelo que era impossível interferir com os equipamentos eletrónicos do avião e tentou recusar-se a desligá-lo porque se tinha esquecido do PIN do telemóvel em casa e se o fizesse ficaria incontactável durante a estadia de três dias na ilha.

Apesar de contrariado, acabou por cumprir a ordem, sem imaginar que quando aterrasse tivesse à sua espera a polícia para o identificar. Apesar disto, no auto da PSP, o comandante da aeronave admite que a situação não colocou em risco a segurança do voo e por isso não foi desencadeado nenhum procedimento criminal contra o passageiro.

No entanto, a história não ficou por aqui. Mais de um ano depois, Magalhães ficou a saber que a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) aplicou-lhe uma multa de dois mil euros, ao abrigo da legislação que pune passageiros desordeiros em voos.

No parecer, a ANAC argumentou que desligar o aparelho não é a mesma coisa que colocá-lo em modo de voo e que era necessário cumprir as instruções do fabricante da aeronave, a Fokker: "Mesmo em modo de voo o sistema wi-fi do telemóvel continua disponível, tornando-o num transmissor" suscetível de interferir nos equipamentos da aeronave. "As pessoas têm de adaptar o seu comportamento aos locais onde estão e cumprir escrupulosamente as regras em vigor", acusou a entidade.

Estas instruções da Fokker referidas pela ANAC são, porém, muito antigas: remontam ao ano de 2002, quando os telemóveis tinham um nível tecnológico inferior aos dos dias de hoje. João Magalhães apresentou uma defesa a partir deste ponto, que chegou a tribunal. "A partir do momento em que surgiram no mercado aparelhos com a funcionalidade 'modo de voo', cujo objetivo se destina a barrar a função primordial de um telemóvel, impunha-se que fabricantes e operadores averiguassem as implicações dessa funcionalidade (…) no funcionamento do equipamento e dos sistemas do avião e refletissem essa diferenciação nas suas comunicações e procedimentos", considerou a juíza encarregue de dirimir o litígio.

Não ficou assim provado que o passageiro ameaçou a vida dos outros ocupantes do voo e viu-se ilibado da multa em setembro passado.



A decisão da juíza não agradou ao Ministério Público, que recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa. Na semana passado, os juízes desembargadores Fernando Estrela e Guilherme Castanheira chegaram a um veredito definitivo, do qual não existe recurso: João Magalhães tem de pagar a multa de dois mil euros. Os magistrados consideraram a decisão da juíza da primeira instância "temerária" e referiram que esperam que as companhias aéreas não cometam o erro de "ignorar as instruções dos fabricantes das aeronaves". Apesar de as instruções serem antigas, os magistrados concluíram que as transportadoras aéreas têm de segui-las até a indústria aeronáutica as alterar, "não sendo razoável exigir à tripulação que saiba se determinado uso de um aparelho, como ouvir música, é suscetível de afetar a segurança de voo de determinada aeronave". Magalhães "quis ceder a um capricho", lê-se no acórdão.

O passageiro mostrou-se indignado com a decisão final: "Preferia dar o dinheiro à caridade. Tenho a sensação de me estarem a extorquir um valor desmesurado", diz, citado pelo Público. Acusa o Ministério Público de ter "com certeza coisas mais importante para fazer ao nível da criminalidade".

"Face à evolução tecnológica, designadamente face à criação do modo 'voo' nos smartphones, as instruções da ANAC são absolutamente anacrónicas", criticou o advogado do arguido, Gonçalo Machado.





O que diz a ANAC?

A entidade reitera que ouvir música no telemóvel durante um voo pode levar a uma multa, que chega aos quatro mil euros, dependendo do tipo de aeronave e das instruções do respetivo fabricante. No ano passado, a ANAC instaurou três processos de contraordenação relacionados com este tipo de casos.