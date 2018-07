Capa n.º 740

Os símbolos que os portugueses vão encontrar nos boletins de voto nas legislativas de 2019 são os de sempre. Mas os partidos estão a preparar um verdadeiro rebranding, que é como quem diz – em linguagem de marcas – uma maneira nova de se apresentarem ao eleitorado. Depois da solução de Governo inédita que saiu das eleições de 2015, o apelo ao voto útil é uma coisa do passado. E isso muda tudo.Partidos como o BE e o CDS querem aproveitar o facto de os eleitores perceberem que já não há propriamente partidos de poder e que os pequenos podem, afinal, desequilibrar a balança política para um lado ou para o outro, assumindo um papel decisivo. Ao mesmo tempo, PS e PSD percebem que este não é tempo de maiorias absolutas, mas jogam naquele que tem sido um dos mantras da vida política nacional, a convicção de que "as eleições se ganham ao centro".Para isso, os protagonistas afinam os discursos e apresentam-se com o objectivo de conquistar o maior número de votos possível. Se isto fosse um programa num canal de entretenimento, poderia bem ser um extreme makeover. Resta saber se os portugueses compram a nova imagem dos velhos partidos.António Costa quer fugir da imagem de despesismo de José Sócrates como o diabo foge da cruz. Mais do que capitalizar as reposições de rendimentos – que também são reclamadas como conquistas da esquerda –, o líder socialista quer convencer o eleitorado moderado do centro que votar PS não põe em causa o percurso de recuperação que o País iniciou depois de superar a bancarrota.Mas há mais: PSD, BE E CDS também mudam de pose e discurso.Leia tudo na ediçãoda, nas bancas dia 5.