A Assembleia da República rejeitou esta quarta-feira, com votos contra de PS e PSD, quatro projectos de resolução que visavam a eliminação das portagens na A23 e na Via do Infante, apresentados por PCP e BE.



Os dois projectos de resolução que recomendavam ao Governo a eliminação das portagens na A23 -- Autoestrada da Beira Interior, um do PCP e o outro BE (votados em conjunto), tiveram com os votos contra do PSD e PS, a abstenção do CDS-PP e os votos a favor das restantes bancadas e de três deputados do PS.



Também os dois projectos de resolução que visavam eliminar as portagens na Via do Infante, no Algarve, apresentados por bloquistas e comunistas, tiveram os votos contra do PSD e do PS, a abstenção do CDS-PP, de dois deputados do PSD e de um deputado do PS, tendo merecido o voto a favor das restantes bancadas e de quatro deputados do PS.



No último dia de votações no plenário, a Assembleia da República aprovou um projecto de resolução que recomendava ao Governo a reposição de todos os horários dos comboios entre Cuba e Beja, no Alentejo, o que mereceu os votos contra do PS e a favor das restantes bancadas e de um deputado do PS.