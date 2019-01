Deputados da AR recebem três subsídios de deslocações diferentes mas Jorge Lacão, deputado socialista, pretende simplificar sistema e taxar fiscalmente estes rendimentos.

O deputado socialista Jorge Lacão propôs esta quinta-feira, a título pessoal, a revisão do regime de subsídios de deslocações dos deputados na sequência das várias polémicas observadas no parlamento em 2018. De acordo com o jornal Público, a proposta visa fundir três subsídios para deslocações em trabalho político – em círculos eleitorais e ao resto do país – num só.

Atualmente, deputados têm direito a um subsídio de transporte entre a sua residência e a Assembleia da República (AR), outro para deslocações a círculos eleitorais e outro para ajudas de custo no âmbito da profissão – com os últimos a decorrerem da lei do estatuto remuneratório de cargos políticos e do estatuto dos deputados.

Além disso, recebem ainda outra compensação para deslocações em trabalho político em todo o território nacional que está integrada na Constituição. Medida estipula que "os deputados representam todo o país e não os círculos por que são eleitos".

De acordo com o Público, o objetivo de Jorge Lacão, também vice-presidente da AR, é simples: simplificar o regime de subsídios atual e realocar as verbas num só subsídio geral de ápio à atividade política em todo o país. Com isto, esses valores passariam também a ser sujeitos ao IRS. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas já havia pedido que o valor destes subsídios fosse tributado.

A medida apresentada esta quinta-feira em grupo de trabalho não acentua ou reduz os encargos financeiros no orçamento da AR, apenas reorganiza os subsídios já existentes. Para o ano de 2019, está prevista uma despesa de 3,1 milhões de euros com ajudas de custo a deputados – cerca de menos 500 mil euros do que em 2018 – e neste valor está inserido as deslocações entre AR e residências. O Parlamento prevê ainda uma despesa na ordem dos 3,23 milhões de euros no transporte de deputados para deslocações de deputados durante trabalhos políticos.