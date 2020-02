"A partir de segunda-feira já estará ativo o plano de contingência para o coronavírus na Assembleia da República", a garantia é dada à SÁBADO pela deputada socialista e presidente do Conselho de Administração do parlamento Eurídice Pereira.

O documento, que foi ontem aprovado pelo Conselho de Administração da Assembleia da República, é uma adaptação "do plano de contingência que havia para a última gripe" e vai hoje ser revisto por um dos médicos do parlamento antes de entrar em vigor.

Seguindo a orientação da Direção-Geral de Saúde (DGS), o parlamento vai ter salas de isolamento para casos suspeitos e aumentou o número de locais onde está disponível um gel de álcool desinfetante. "Já temos duas salas identificadas, estamos agora a definir isso", afirma a presidente do Conselho de Administração.

De acordo com uma orientação emitida pela DGS na quarta-feira, as salas de isolamento servem para evitar o contágio e devem "ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados)", estar equipadas com "telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro", devendo ainda ter acesso a "uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito".

"Para se ter uma noção, há mais 100 locais na Assembleia onde há gel desinfetante, por exemplo à entrada dos elevadores e noutros locais de passagem", explica Eurídice Pereira, que diz que "está a ser adquirido" todo o material recomendado pela DGS, incluindo mais máscaras de proteção além das que "já existiam no gabinete médico da Assembleia".

Para já, a Assembleia enviou um mail a todos os deputados e funcionários com informações práticas sobre o vírus e como agir em caso de suspeita ou de confirmação de infeção com covid-19.

Visitas ainda não estão proibidas

Todos os dias a Assembleia da República é visitada por escolas e outros grupos grandes. Mas para já não está prevista qualquer restrição a este tipo de acessos ao parlamento.

"Não vale a pena seguir procedimentos de alarmismos. Vamos seguir o que forem as recomendações da DGS. Acompanhamos ao segundo e estamos a monitorizar a situação, mas não nos antecipamos com alarmismos", afirma Eurídice Pereira.

Para já, Eurídice Pereira diz não ter ainda conhecimento de qualquer alteração ou controlo às viagens de deputados em representação à Assembleia da República. "Mas é uma questão que só agora se está a colocar".