A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas refere que Carlos Pereira "não reúne consenso" para o cargo de vogal no Conselho de Administração da entidade.

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas deu parecer desfavorável à nomeação do deputado socialista Carlos Pereira para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), segundo o documento a que a agência Lusa teve hoje acesso.



"Das opiniões e considerações dos partidos expressas durante as audições, pode concluir-se que não reúne consenso a personalidade indicada pelo Governo para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSE, emitindo-se assim parecer desfavorável à nomeação", indica o parecer hoje distribuído aos deputados e que deverá ser apreciado na quarta-feira.



O Governo escolheu o deputado socialista Carlos Pereira para vogal do Conselho de Administração da ERSE, substituindo no cargo Alexandre Santos, cujo mandato terminou em Maio.