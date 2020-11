A alegada falta de transparência do Orçamento do Estado para 2021 motivou uma carta endereçada ao ministro das Finanças, desafiando-o a esclarecer algumas das verbas inscritas naquele exercício. A economista Susana Peralta, o antigo presidente da Transparência e Integridade e o fundador do Nós, Cidadãos Paulo de Morais estão entre os quase vinte signatários que assinaram a carta.

Em declarações à SÁBADO, João Paulo Batalha refere mesmo que esta proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "passa um cheque em branco ao Governo", na medida em que consigna quase 10 mil milhões de euros (9.813 milhões) para "despesas excecionais", que não são elencadas. Este valor representa cerca de 10% da despesa pública anual prevista em 2021 e um acréscimo de mais de 40% relativamente ao ano de 2020.

"A questão transversal é que estas despesas não estão detalhadas", lamenta João Paulo Batalha que diz que não se trata de contestar que as verbas existam ou não, mas sim perceber onde as mesmas serão gastas, para permitir um escrutínio público das contas nacionais.

"O Governo tem de explicar como quer usar o dinheiro e porquê", afirma João Paulo Batalha que considera que a existência de 10 mil milhões em verbas não explicitadas faz parecer "que o Governo está a criar um saco azul de 10 milhões com este OE", para gastar como lhe aprouver.

O consultor concede que o Governo tenha de acondicionar verbas excecionais - como acontece todos os anos - e que a pandemia pode vir a voltar a baralhar as contas do Estado, mas contesta o valor destas "despesas", afirmando mesmo que "é como se o Governo estivesse a criar um saco azul para fazer despesas sem dar satisfações no Parlamento". "Duvido que este aumento para as despesas excecionais se deva totalmente à pandemia" de Covid-19 que assolou o mundo nos últimos meses e provocou uma crise económica com poucos precedentes. "Se for preciso realocar muito dinheiro, o Governo tem margens na lei para o fazer" e João Paulo Batalha é perentório ao afirmar que "é preferível fazer um Orçamento retificativo do que um Orçamento pouco transparente".

Na carta enviada ao ministro e a que a SÁBADO teve acesso questiona-se o ministro João Leão sobre o Orçamento apresentado "num contexto económico e social particularmente grave", afirmando que o Governo está especialmente obrigado a apresentar um documento de "transparência e boa fundamentação das opções políticas".

Mas no entender dos 18 signatários, há várias alíneas pouco transparentes neste documento que ainda terá direito a discussão no Parlamento, tendo sido apresentadas dezenas de alterações pelos diversos partidos com assento parlamentar.

Os 18 cidadãos querem saber qual o destino dos cerca de cinco mil milhões de euros para empréstimos concedidos pelo Estado em 2021, dos 2.245,2 milhões de euros previstos em participações de capital e ainda "porque motivo se mantêm orçamentados 852,5 milhões de euros para o Fundo de Resolução Europeu da Banca".

João Paulo Batalha recorda à SÁBADO que o Governo e o Bloco de Esquerda estão a delimitar uma estratégia para evitar duplicar pagamentos ao Fundo de Resolução Europeu e o seu contraparte Nacional que já não devia existir. No documento, o grupo contestou ainda a inscrição de 50 milhões de euros para as despesas de reprivatização do Banco Português de Negócios (BPN), 13 anos depois da sua nacionalização e consequente privatização.

Dois mil milhões para PPPs e TAP

O grupo de 18 cidadãos aponta ainda para duas despesas no valor de mais de 2 mil milhões presentes na proposta do Governo. "Qual o motivo pelo qual o Estado irá pagar pelas parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias quase mil seiscentos (1.600) milhões de euros em rendas garantidas", além dos "mais quinhentos milhões para a TAP".

O antigo presidente da Transparência e Integridade lembra que os dados do Eurostat avaliaram o valor das rendas anuais que se deviam pagar a estas PPP era de 300 milhões de euros, cinco vezes menos do que a verba inscrita no OE. As contas são feitas sabendo que as parcerias terminam em 2039. "E o mais problemático é que isto acontece desde o início e mesmo numa altura em que o OE tem de fazer face a uma emergência económica, esta despesa inqualificável e injustificável mantém-se", condena Batalha que considera que se assiste a uma captura do Estado por "mecanismos de sangria promovidos por grandes grupos", que deixam ao país "os restos" para tratar da crise económica que se aproxima.

Já relativamente à TAP, o grupo questiona os "mais quinhentos milhões para a TAP, a acrescer aos mil e duzentos milhões já despendidos em 2020", sendo que "não se sabe para que se destina esta nova verba", até porque ainda não existe plano de restruturação.

Para os 18 signatários do documento, estes "milhares de milhões de euros" não podem ser "desperdiçados", sem uma discussão "pública alargada e informada".

Em 12 de outubro, o Governo entregou, no parlamento, a proposta de lei do OE 2021, na qual prevê, para este ano, uma recessão de 8,5% e que a economia cresça 5,4% em 2021 e 3,4% em 2022, "ano em que se alcança um nível de PIB equivalente ao registado no período pré-crise pandémica".



O prazo de entrega de propostas de alteração ao OE 2021 termina a 13 de novembro.