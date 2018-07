O papa Francisco aconselhou o clero português a ter "sabedoria e paciência" no acompanhamento dos problemas conjugais, quatro meses depois de o cardeal patriarca de Lisboa ter recomendado abstinência aos divorciados que voltam a casar.Numa carta enviada ao Patriarcado de Lisboa e divulgada esta quinta-feira, o papa agradece a "profunda reflexão" do cardeal português sobre o assunto, referindo-se às "linhas operativas" que Manuel Clemente dirigiu em Fevereiro aos padres para que saibam como tratar os sacramentos dos divorciados.Na altura, o cardeal patriarca de Lisboa afirmou que, no caso dos divorciados, os sacramentos podem ser dados "em circunstâncias excepcionais", embora a Igreja deva "propor a vida em continência" (escolha deliberada de não praticar actos sexuais) aos casados pela segunda vez cujo primeiro casamento religioso não tenha sido anulado."Ao expressar-lhe a minha gratidão, aproveito para animar o irmão cardeal e os seus colaboradores no ministério pastoral para que prossigam, com sabedoria e paciência, o compromisso de acompanhar, discernir e integrar a fragilidade que, de várias formas, se manifesta" nos fiéis casados e nos seus vínculos, lê-se na carta.Trata-se de um compromisso, admite, que requer bastante esforço por parte dos padres, mas que os "regenera e santifica".