Pão caseiro sem levedura

Descobrimos recentemente que há um padeiro em cada um de nós. Mas a realidade é esta. A maioria de nós somos somos padeiros fraquinhos.

No início, deu para remediar. Fez a pessoa sentir-se o Robinson Crusoe da praceta, bricolage culinária para o serão. Mas agora, chega. São quase três semanas de clausura. Está na hora de começarmos a fazer um pão do catano, que seja bom não apenas nas redes sociais mas sobretudo na boca.

É possível. Diria até que é possível fazer casa um pão superior ao que é vendido em 98 por cento das padarias do país. Um pão excelente quando sai do forno e muito bom três dias depois. Basta termos tempo em casa, coisa que milhões de nós temos.

O que distingue esta receita das 370 que viu na Internet nos últimos dias é sobretudo isto: em vez de usar levedura industrial, usa fermento natural, a chamada massa mãe. Como se faz massa mãe? Farinha e água tépida e mexer. Que farinha? Qualquer farinha, podem até misturar centeio. Simples como leite com chocolate. Acontece apenas o seguinte. Demora um minuto a preparar, mas de 4 a 6 dias a ficar pronta.

De resto, esta receita pode ser feita por qualquer amador. Procurei um método que não requeresse balanças de precisão, nem dotes de amassadura. E andei a testá-lo nas últimas duas semanas, todos os dias. Tirei água, acrescentei farinha. Aumentei tempos de fermentação. Levedei fora e dentro do frio.

Para além de voltar a fazer a receita que escrevi no livro O Homem que Comia Tudo, tentei simplificá-la. E também testei alguns clássicos. Comecei por pesquisar um most viewed do New York Times, escrito pelo crítico gastronómico Mark Bittman. Publicada em 2006, é ainda hoje a receita mais vista do jornal norte-americano na Internet.

Fiz esta receita por duas vezes. Cumpri tudo à risca. E ficou uma bosta. Voltei a tentar, deixando mais tempo a levedar. E uma bosta ficou.

No final de testar receitas com levedura industrial, acabei por concluir que não dá para atalhar no fermento. Para conseguir um pão acima da mediocridade — um pão rústico, com aquela côdea inconfundível e o miolo untuoso e acidulado — é preciso investir na massa mãe. Pode acrescentar uma colher de levedura industrial, não vem mal ao mundo. Mas sem massa mãe é que não.

Dito isto, a receita que vê abaixo não é matemática. Nenhuma receita de pão o é. Basta o facto de a minha cozinha estar a uma temperatura mais alta do que a da sua cozinha para o resultado poder ser muito diferente.

Como diz o meu amigo Paulo Sebastião, mentor da padaria Isco, em Lisboa — ele sim, um padeiro infalível — não há um pão igual ao outro. O que há é ciência, fisico-química e capacidade de nos adaptarmos. Perceber o que está a acontecer. Se é da farinha, da temperatura da água ou do forno. Mesmo com a receita à frente, é preciso estar atento, improvisar. É esta, aliás, a magia da padaria.











Para a Massa mãe

Ingredientes

Água da torneira tépida

Farinha de trigo T65 (pode ser com outra moagem)





Preparação

Passo 1

Num frasco (que não seja completamente calafetado, para que entre ar), junte três colheres de sopa de farinha e mais ou menos a mesma quantidade de água morna. Mexa até conseguir uma consistência uniforme, líquida mas cremosa.

Passo 2

Deixe o frasco durante uma ou duas horas à temperatura ambiente, isso acelera a fermentação. Depois guarde no frigorífico.

Passo 3

Repita a operação de manhã e à tarde, todos os dias. Quando sentir aromas de iogurte azedo e notas alcoólicas é porque a sua massa mãe está pronta. Outro indicador são as bolhinhas formadas na superfície, um sinal de saúde da bicharada. É provável que isso aconteça a partir do quarto ou quinto dia. Continue a alimentar a sua massa mãe. Vai precisar dela para fornadas futuras.

Para o pão.

Ingredientes

1 kg de farinha (T55 ou T65).

1,5 caneca de água

1,5 caneca de massa mãe

Duas colheres de sobremesa de sal

Preparação

1º Passo

Numa tina ou saladeira, envolva quatro canecas de farinha e uma caneca e meia de água tépida. Mexa até não se ver farinha. Não precisa amassar, nem tem de se preocupar com os grumos. Cubra com papel transparente e deixe a fermentar durante umas 10 horas, fora do frigorífico. Pode fazer este passo à noite, antes de se ir deitar. Se for o caso, aproveite o fresco da noite para retirar a massa mãe do frigorífico.

2º Passo

No outro dia de manhã, deite uma caneca e meia da sua massa mãe líquida noutra tina. Acrescente farinha a essa massa mãe, amassando com a mão, até obter uma consistência da massa mãe semelhante à da massa de pão que deixou a fermentar durante a noite.

3º Passo

Junte a massa mãe à tina onde está a massa de pão. Ligue as duas massas e acrescente o sal. Agarrando na tina com uma mão, puxe a massa com a outra e dê-lhe umas voltas. Vai sentir a massa cada vez mais tensa. São as redes de glúten a fortalecerem-se. Procure uma consistência uniforme, firme mas elástica. Deixe mais duas a três horas a levedar, tapando a tina com papel transparente.

4º Passo

Polvilhe a bancada da cozinha de farinha e deite a massa sobre ela. Polvilhe depois a massa com mais farinha. Vai ficar com uma bola à sua frente, que irá perdendo estrutura, achatando-se. Com as pontas dos dedos puxe as extremidades dessa bola de fora para dentro, como se fosse um envelope. Repita até sentir que a massa ganha de novo força, formando uma bola. Deixe-a a descansar durante mais meia hora, ou até perceber que se estão a formar bolhas no interior da massa.

5ª Passo

Enquanto isso, pré-aqueça o forno a 240 graus, de preferência no programa com o calor vindo de baixo. Cinco minutos antes de cozer o pão, coloque lá dentro uma panela forrada de azeite.

6º Passo

Antes de pôr a massa na panela, se necessário, volte a dar forma à massa, usando a técnica do envelope, cuidando sempre de espalhar farinha antes de a manipular. Retire a panela do forno e posicione-a junto à massa. Agarre na massa por baixo e faça-a descair até à panela. Provavelmente, a massa não se encaixará de forma perfeita, mas não se preocupe, Com uma peneira, se quiser um pão ainda mais bonitão, polvilhe com farinha de arroz e com a ponta de uma faca desenhe um corte de ponta a ponta. Leve a panela ao forno durante uns 45 minutos.

7º Passo

A meio, retire o pão da panela e volte a colocá-lo no forno directamente sobre a grelha. Mude o programa do forno para calor de cima e de baixo. No final, abra ligeiramente a porta do forno e deixe o pão secar mais 5 minutos, a 180º C. Retire-o, mas aguente-se: deixe-o arrefecer durante uns 40 minutos, antes de o fatiar.