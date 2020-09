Pandemia provoca o caos nos centros de saúde

A mãe de Sónia Conceição cumpriu a indicação de não se aproximar do centro de saúde. Aos 65 anos, diabética e hipertensa, é considerada doente de risco. Como já antes da pandemia era impossível conseguir marcações pelo telefone e agora a situação se mantém semelhante, descreve Sónia à, a filha marcou uma consulta através do portal do SNS. "E a minha mãe recebeu uma mensagem no telemóvel a confirmar" a data e a hora.Ficou por isso surpreendida quando chegou ao Centro de Saúde de Marvila e lhe disseram que não tinha nenhuma marcação nesse dia. Aliás: a médica estava de férias. Ainda mostrou a mensagem que recebera no telemóvel, mas explicaram-lhe "que o portal está a funcionar mal" (não terá, por exemplo, o registo das férias dos clínicos). Teria de tentar marcar de outra forma – e só em setembro. Não é caso único: atem conhecimento de um utente do Barreiro que viu por duas vezes recusadas no centro de saúde as marcações no mesmo portal. Outro relato, o de António (nome fictício). Andou semanas perdido entre mensagens automáticas que não esclareciam: o seu objetivo era pedir a prescrição de medicação e análises para os pais, com mais de 80 anos e que vivem com ele desde o início da pandemia.Do primeiro email, recebeu um breve texto referindo que estava "desativado". No novo endereço "a resposta genérica" referia-lhe que só servia para pedir medicação crónica, tratar de baixas ou formalidades administrativas. "Fiquei sem perceber se tinha de pedir a consulta" – e através de que meio? – "e em que estado estavam as análises que pedira à médica." Telefonou insistentemente e só às 19h45 do terceiro dia conseguiu falar com alguém: disseram-lhe que a médica tinha a agenda cheia e que deveria tentar em setembro. Ouviu um queixume sobre não conseguirem dar resposta aos emails, terem mudado de operadora telefónica e continuarem sem conseguir que funcionem. A chamada caiu sem que conseguisse esclarecer outras dúvidas e não atenderam mais. António crítica este centro de saúde localizado no Oeste: "O problema é do sistema em geral. O serviço está desorganizado, tem poucos recursos humanos, que são mal geridos."perguntou às unidades de cuidados primários identificadas neste artigo se a falta de recursos humanos justificava os problemas no atendimento de chamadas ou a falta de resposta a emails. Apenas Miguel Azevedo, presidente do conselho clínico e de saúde do ACES Grande Porto VI (que tem a Unidade de Saúde Familiar Santos Pousada) respondeu: "A equipa de secretários clínicos está completa", exceto pela "redução parcial" nas férias. Assumiu ainda que a Covid-19 originou um aumento da procura dos contactos por email e telefone, que estão a ser solucionados. O ministério da Saúde também não respondeu a essa pergunta. Contudo, explicou que está "em curso a renovação do sistema de comunicação das unidades de cuidados de saúde primários". Depois de um concurso público internacional, a SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) está a finalizar (até ao final de agosto) a migração de dados para "uma nova rede de comunicações [que] assentará totalmente em fibra ótica, o que permitirá mais rapidez nas comunicações". Está a ser estudada a hipótese de as centrais telefónicas passarem a digitais, com chamadas de voz pela Internet (VOIP). Este projeto chegará a "dois mil locais físicos de prestação pública de saúde", refere o ministério, que anuncia que serão ainda disponibilizados 30 mil telemóveis e 30 mil telefones fixos às unidades de cuidados de saúde primários.Essa renovação teria sido muito útil para Maria Antónia Terrinha. "Esta coisa de não atenderem o telefone é de sempre", diz. Mas com a pandemia, já teve de ir duas vezes ao centro de saúde de Paço d’Arcos perguntar quando começavam a marcar consultas. Uma vez, pediu que passassem exames à filha. Enviaram-nos por via eletrónica. Todavia, as clínicas não aceitam essas requisições e teve de lá voltar: a funcionária "anotou num papel o pedido" e ainda aguarda. Neste processo de tentar marcar consultas, ir pedir e levantar credenciais, perderá quatro dias.