O Partido Pessoas-Animais-Natureza questionou o Governo sobre estes eventos desportivos, mas enganou-se no destinatário: enviou o documento para o Ministério da Cultura em vez de o mandar para a pasta do Desporto.

O PAN enviou um documento com perguntas ao Ministério da Cultura relativamente às várias competições com pombos que se realizam em diversos locais do país, tendo a federação Portuguesa de Columbofilia como "órgão máximo do desporto".

Segundo explica o partido político no documento, as provas são realizadas todos os anos mediante aprovação das associações distritais e da Federação durante os meses de Janeiro e Julho.

O partido de André Silva dá o exemplo do derby Columdromono de Mira, instituído pela Federação em 1997, que recebe columbófilos portugueses e estrangeiros e entre 2000 a 3000 pombos. "Este ano em Mira foram colocados cerca de 2000 pombos nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio onde foram realizados 6 treinos e a prova final que acabou com 339 pombos", lê-se no documento. Ainda sobre o caso de Mira, o PAN escreve que no "ano passado começaram com 1704 e acabaram ao fim de uns dias com 510, sendo que todos os outros derbies produziram resultados muito parecidos e em alguns casos piores".

Face a estes resultados e "à morte de milhares de pombos" nos últimos cinco anos, o PAN questionou o Ministério da cultura sobre o número de pombos utilizados nestas competições e quantos se perdem e/ou morrem. O partido interrogou também que tipo de fiscalização estes eventos desportivos têm e que organismo trata disso.

O Ministério da Cultura já respondeu às perguntas do PAN, informando que "a matéria em questão não se enquadra na esfera de atribuições da área governativa da Cultura" e que está relacionada com as competência da "área do Desporto" do Governo.

No país, contabiliza-se que haja pelo menos sete derbies por ano: Algarve Golden Race, Algarve Great Derby, AcD Porto, Deby de Riachos, Derby Luzense, Derby do Cartaxo e Derby Moledo Golden Race.