O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) alterou a redação da medida 1081 do programa eleitoral, que pretendia "instituir a obrigatoriedade de reclusos condenados por crimes violentos contra outras pessoas fazerem uma sessão semanal de reconciliação com os familiares das vítimas, mediante aceitação destas, e, caso não se trate de homicídio, também com as próprias vítimas".





Após ter sido alvo de críticas nas redes sociais, o partido de André Silva considerou que a "redação inicial não era esclarecedora". À SÁBADO, fonte oficial do PAN frisou que "houve pessoas que pensaram que a medida se podia aplicar aos crimes de violência doméstica ou violação, o que não era verdade". "Assim, alterámos a redação para desfazer quaisquer dúvidas", concluem.

A redação da proposta foi alterada. Na proposta, agora lê-se a intenção de "permitir sessões semanais de reconciliação entre reclusos condenados por crimes violentos, com exceção dos crimes de violência doméstica ou violação, e familiares das vítimas, desde que todas as partes assim o pretendam". "Houve uma clarificação na redação da medida no programa porque se verificou que conforme estava escrita anteriormente estava a gerar dúvidas sobre o que efetivamente se pretendia", acrescenta a mesma fonte.







A alteração acontece após, ao longo desta semana, vários políticos terem mostrado a sua indignação nas redes sociais. Entre elas está Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, que fez suas as palavras de uma utilizadora, que considerou que "as vítimas de violência doméstica não precisam de incentivos para se reconciliar com agressores. Precisam de saber que as denúncias têm consequências e de ser protegidas".

A coordenadora do gabinete jurídico do PAN, Cristina Rodrigues, já tinha admitido ao Observador que a redação inicial "não era esclarecedora".