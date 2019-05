"As eleições europeias estão a chegar. Façam o vosso melhor, mas por favor votem. O meu conselho é que dêm o máximo de lugares ao Movimento Democracia na Europa 2025. O Parlamento Europeu bem precisava de alguns demagogos", afirmou Pamela Anderson no Twitter, identificando Varoufakis e o seu partido.









Noutro tweet, a atriz canadiana, naturalizada norte-americana, apelou ao voto em países como a Alemanha - no Demokratie in Europa -, na Grécia - MeRA 25 -, na França - Génération•s - e em Portugal - no Livre.



Depois de participações em inúmeros filmes e séries, a também modelo é agora uma ativista em defesa dos direitos dos animais e tem demonstrado o apoio a forças políticas nestas eleições europeias.