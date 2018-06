Palacete no Porto transformado em hotel de luxo

A Invenio Engenharia, empresa de construção sediada no Porto, vai reabilitar um antigo palacete na zona histórica da Invicta, mais propriamente na Rua de São João, para transformá-lo num hotel de luxo. Uma intervenção que atinge os 2,7 milhões de euros, segundo avançou a empresa ao Negócios.

A firma de construção já iniciou as obras que têm um prazo de execução de 15 meses. A Invenio estima que o palacete fique totalmente concluído no segundo semestre de 2019, o que reforça "a oferta hoteleira naquela zona da cidade", de acordo com o comunicado.

O edifício do século XVIII estava ao abandono há mais de dez anos e com sinais de degradação tanto no interior como no exterior. O projecto é do arquitecto João Figueiroa e pretende "evocar o Porto burguês do século XVIII".