A Associação de Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, exigiu, esta segunda-feira, o afastamento do professor acusado de agressão a um aluno do 8º ano, durante uma aula . O episódio, revelaram em comunicado, ocorreu esta segunda-feira, primeiro dia de aulas do docente, "contratado para um horário de seis horas".Segundo a APEE/RAINHA, que reuniu com a diretora do agrupamento, o professor "agrediu física e verbalmente um aluno no decorrer de uma aula, com enorme violência, de acordo com o testemunho da vítima e dos seus colegas". A PSP deslocou-se ao local, tendo ouvido o aluno alvo das agressões e outros colegas como testemunha e tendo registado as lesões do jovem, que foi acompanhado pela mãe para o hospital. O docente, continua o comunicado, "foi identificado pela diretora do agrupamento e terá sido já ouvido pela PSP"."Perante estes factos, confirmados pela escola, a APEE/RAINHA repudia a atuação do professor e considera não haver nenhum argumento que justifique o uso de violência física e verbal por parte de um docente em sala de aula", acrescenta a associação de pais, reforçando: "Numa escola onde a violência tem estado ausente, é com grande preocupação que a associação de pais vê um episódio violento e inadmissível acontecer dentro de uma sala de aula. A confirmarem-se os factos, a APEE/RAINHA apela ao afastamento do professor acusado de agressão."Os encarregados de educação da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, que manifestaram a sua solidariedade ao aluno e respetiva família, garantem que vão "continuar a acompanhar a situação".O serviço de psicologia e orientação da escola está a acompanhar o aluno e a turma.