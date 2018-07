O estudo revela que os portugueses cobrem os custos da universidade dos filhos por causa da saída tardia de casa dos pais. De acordo com o Eurostudent, 49% dos alunos do ensino superior portugueses ainda vivem com os pais durante a sua licenciatura ou mestrado - superior à média internacional de 36%.Pior do que Portugal só mesmo a Irlanda e a Sérvia - onde os pais dos alunos suportam 64% dos custos. Em média, os estudantes pagam dois terços das suas despesas mensais do seu próprio bolso nos 28 países estudados.