O calor previsto para o fim de semana levou a Proteção Civil a emitir um alerta de aumento de temperaturas com um risco de propagação rápida de incêndios no Algarve, Alentejo, no Norte e centro do país.

O alerta eleva ainda o nível do período de fogos rurais, pelo que as fogueiras e queimadas estão proibidas, tal como o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem e desinfestação de colmeias.