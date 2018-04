O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenciona vetar a nova lei da identidade de género,apurou o Expresso no passado sábado. Face à noticia do semanário, um grupo de 25 pais de transgéneros enviaram uma carta ao chefe de Estado a pedir-lhe que promulgue o diploma: "é uma lei que permite aos nossos filhos construir um futuro com dignidade"."Confiamos agora na pessoa de V. Exa para ratificar uma lei que permite aos nossos filhos construir um futuro com dignidade, garantindo-lhos o direito à sua privacidade e autonomia, ao invés de viverem condicionados não só pelo preconceito, mas também por pareceres da classe médica. Permitir apenas o reconhecimento legal do nome/sexo aos 18 anos, no mínimo, depois de conseguido um relatório a atestar a existência de uma disforia de género, é continuar a segregar os nossos filhos", lê-se no documento, citado pelo Expresso.Na carta, os pais destes transgéneros descrevem as dificuldades no crescimento destes jovens. "A história de vida dos nosso filhos é feita de muitas batalhas, de avanços e recuos, de muito sofrimento e isolamento, de insucessos pessoais e escolares, de frustrações e tentativas de suicídio, de mutilações, de discriminação, de bullying, porque aquilo que é evidente para eles – a sua identidade, muitas vezes não é evidente para os outros", sublinham os pais.Recorde-se que a proposta de lei que prevê que seja possível mudar de género aos 16 anos foi aprovada na especialidade no dia 13 de Abril. A Assembleia da República aprovou, sexta-feira, a possibilidade da mudança de género a partir dos 16 anos. O projecto de lei foi aprovado na generalidade com os votos a favor do PS, BE, PEV e PAN. O PCP absteve-se.O texto final, que resulta de uma proposta do Governo e de projectos do BE e PAN, vai permitir que maiores de 16 anos possam alterar o seu género e nome próprio no registo civil, apenas mediante requerimento e sem necessidade de recorrer a qualquer relatório médico. Entre os 16 e os 18 anos, este procedimento terá de ser autorizado pelos representantes legais."Esperar pelos 18 anos ou por um reconhecimento médico da sua identidade pode ser o adiar de uma vida em construção. É um calvário de médico em médico, de especialista em especialista, de consulta em consulta, para obter apenas um 'papel assinado' que permite o reconhecimento legal do seu género. É um adiar daquilo que à partida já era reconhecido pelos nossos próprios filhos. E nesse meio-longo tempo a integração social dos nossos filhos vai sendo adiada, a sua confiança vai-se deteriorando, o seu futuro vai ficando hipotecado", lê-se no documento.