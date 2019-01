"Sabia que estava a ser escutado, obviamente que tomei cuidados", disse em exclusivo à CMTV.

O pai de Rui Pinto reconhece que não levou o telemóvel para Budapeste, para tentar evitar as escutas da PJ. "Sabia que estava a ser escutado, obviamente que tomei cuidados. E deixei o telemóvel no microondas para não conseguirem apanhar nada", revelou à CMTV.



Quando decidiu ir para a Hungria, o pai de Rui Pinto não trouxe o seu telemóvel, mas sim um segundo telefone, que comprou em Roma, para utilizar apenas em Budapeste. Nesse telemóvel não existe qualquer contacto telefónico na agenda de forma a não ser possível localizar o contacto do filho.



Segundo aquilo que a CMTV conseguiu apurar, o pai de Rui Pinto garante que o seu filho não é um "bandido" e diz mesmo ser um "sonhador". Explica ainda que o seu filho nunca esteve ligado à justiça, uma vez que nunca houve mandados de detenção emitidos contra si. O pai de Rui Pinto acredita ainda que vai conseguir provar a inocência do filho que diz ter agido sempre em defesa da verdade desportiva e também para acabar com as práticas corruptivas no futebol.



Rui Pinto foi ouvido, na passada sexta-feira, em interrogatório judicial em Budapeste, após a detenção, na quarta-feira, na sequência de um mandado de detenção europeu.

Em comunicado, divulgado na quinta-feira, os advogados de Rui Pinto assinalam que o seu cliente "tornou-se num importante denunciante europeu no âmbito dos chamados Football Leaks", acrescentando que "muitas revelações feitas ao abrigo destas partilhas de informação estiveram na origem da publicação, durante vários anos, de notícias que deram lugar à abertura de muitas investigações em França e noutros países europeus".

O diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, disse ser "prematuro" associar o suspeito a crimes cometidos contra algumas instituições desportivas, como o Benfica, FC Porto, Sporting ou a Doyen, embora tenha adiantado que o mesmo "é detido por tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado".



