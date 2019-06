O padre Júlio Santos, afastado pelo bispo de Coimbra da paróquia de Pedrógão Grande após ter publicado uma fotografia nas redes sociais em que está deitado numa cama, vestido apenas com cuecas e meias, confessou ao Correio da Manhã: "Foi uma menina muito bonita, muito jeitosa, que eu levei para um hotel no Porto. Foi uma serpente tentadora".O sacerdote, de 58 anos, disse ainda que sai "de cabeça levantada". "Se molestei a Igreja nos meus pecados, também a amei até ao limite das minhas forças", escreveu esta terça-feira no Facebook.