Paddy Cosgrave confirma Web Summit em Lisboa em 2020

O fundador e presidente da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou esta terça-feira que aquela que é considerada a maior conferência de empreendedorismo e tecnologia da Europa voltará a realizar-se em Lisboa em 2020, mesmo sob a ameaça da pandemia do novo coronavírus.

O evento tinha ainda data marcada para a primeira semana de novembro, mas as questões acerca do contágio da Covid-19 deixavam em dúvida um possível formato online. Na rede social Twitter, Cosgrave anunciou apenas: "A Web Summit vai decorrer em Lisboa este ano", sem especificar em que condições decorrerá o evento, que no ano passado reuniu mais de 70 mil pessoas na Altice Arena.



Web Summit is going ahead this year in Lisbon! — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) June 16, 2020

Numa outra mensagem, Cosgrave acrescentou que aquela que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas "irá aderir aos mais rigorosos protocolos de saúde, conforme orientação do Governo de Portugal".



Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.



Com Lusa