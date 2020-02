A lei da eutanásia não está fechada, mas parece quase impossível travar a sua despenalização.

As últimas notícias dão conta de que falarão à volta de 20 mil assinaturas para que uma iniciativa de cidadãos obrigue os deputados a discutir um referendo. Mas a hipótese de que haja efetivamente uma consulta popular é altamente improvável.

A razão é simples: há uma maioria na Assembleia da República contra a realização de um referendo.

PS, BE e PCP já se manifestaram contra uma consulta popular nesta matéria. Isto, apesar de os comunistas estarem contra a despenalização da eutanásia e de o referendo estar a ser visto pelos detratores da lei como uma via para a travar.

No PSD a questão do referendo está longe de ser pacífica. O Congresso do partido aprovou este mês uma moção para a realização de uma consulta popular sobre a morte medicamente assistida, mas Rui Rio pôs o assunto na gaveta, alegando não haver tempo para avançar com o processo, dado estar agendada a votação dos cinco projetos que acabaram por ser aprovados esta quinta-feira.

O CDS, que é favorável ao referendo, vai ainda tentar outra forma de impedir que a eutanásia ser legal: pedir a fiscalização da constitucionalidade da lei, pedindo ao Tribunal Constitucional que se pronuncie.

Certo é que não há consenso entre constitucionalistas sobre a eutanásia. Há quem defenda que antecipar a morte viola a Constituição e há quem não veja conflito entre a lei fundamental e a despenalização da morte medicamente assistida.

Quem está contra a eutanásia ainda deposita esperanças na intervenção do Presidente da República, que pode vetar a lei.

No entanto, o veto de Marcelo Rebelo pode ser ultrapassado por uma maioria de deputados.

"O veto político é absoluto, no caso de diplomas do Governo, mas é meramente relativo, no caso de diplomas da Assembleia da República. Isto é: enquanto o Governo é obrigado a acatar o veto político, tendo, assim, de abandonar o diploma ou de lhe introduzir alterações no sentido proposto pelo Presidente da República, a Assembleia da República pode ultrapassar o veto político - ficando o Presidente da República obrigado a promulgar, no prazo de 8 dias se reaprovar o diploma, sem alterações, com uma maioria reforçada: a maioria absoluta dos Deputados, em regra, ou, a maioria da 2/3 dos deputados, no caso dos diplomas mais importantes (leis orgânicas, outras leis eleitorais, diplomas que digam respeito às relações externas, e outros)", como se explica no site da Presidência da República.

Se é certo que os deputados já decidiram que a eutanásia será legal, falta contudo perceber em que moldes.

E esse é o trabalho que será agora feito no Parlamento pela 1.a Comissão, onde caberá aos deputados trabalhar num texto que consiga a aprovação da maioria, tendo por base as propostas que foram aprovadas na generalidade.